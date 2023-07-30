Попырин выиграл турнир ATP-250 в Умаге, в трёх сетах обыграв Вавринку

Австралийский теннисист Алексей Попырин, 90-я ракетка мира, стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). В финале спортсмен в трёх сетах обыграл 72-ю ракетку мира из Швейцарии Стэна Вавринку. Матч завершился со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
Спортсмены провели на корте 2 часа 36 минут. По ходу встречи Алексей Попырин реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и допустил три двойные ошибки. На счету Стэна Вавринки — два реализованных брейк-пойнта из четырёх и две двойные ошибки. Также каждый из теннисистов выполнил по четыре эйса.
Для 23-летнего Попырина это второй титул ATP в карьере: первый был им завоёван в 2021 году на турнире в Сингапуре. Благодаря победе в Умаге теннисист поднимется на 57-ю строчку рейтинга ATP, обновив личный рекорд, так как ранее спортсмен был максимум только 59-й ракеткой мира.
Стэн Вавринка благодаря финалу в Умаге станет 49-й ракеткой мира.
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