Тейлор Фритц стал победителем турнира в Атланте
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Американский теннисист Тейлор Фритц стал победителем теннисного турнира в Атланте. В решающем матче американец обыграл представителя Австралии Александара Вукича.
Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. За это время Фритц сделал 16 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. Австралиец, в свою очередь, сделал 14 эйсов и допустил три двойные ошибки.
Общий призовой фонд турнира в Атланте составлял $ 737 тыс. Благодаря этой победе Фритц получит $ 112 тыс. в качестве призовых и 250 рейтинговых очков. Вукич, в свою очередь, получит $ 65 тыс. призовых и 150 рейтинговых очков.
Таким образом, Тейлор Фритц завоевал свой шестой титул в профессиональной карьере.
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