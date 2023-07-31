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Тейлор Фритц стал победителем турнира в Атланте

Тейлор Фритц стал победителем турнира в Атланте
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Американский теннисист Тейлор Фритц стал победителем теннисного турнира в Атланте. В решающем матче американец обыграл представителя Австралии Александара Вукича.

Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. За это время Фритц сделал 16 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. Австралиец, в свою очередь, сделал 14 эйсов и допустил три двойные ошибки.

Общий призовой фонд турнира в Атланте составлял $ 737 тыс. Благодаря этой победе Фритц получит $ 112 тыс. в качестве призовых и 250 рейтинговых очков. Вукич, в свою очередь, получит $ 65 тыс. призовых и 150 рейтинговых очков.

Таким образом, Тейлор Фритц завоевал свой шестой титул в профессиональной карьере.

Атланта. Финал
30 июля 2023, воскресенье. 23:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 5 6
5 		7 7 4
         
Александар Вукич
82
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Комментарии
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