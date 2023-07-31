Зверев обошёл Хачанова в Чемпионской гонке ATP
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Обновилась таблица Чемпионской гонки ATP. Испанский теннисист Карлос Алькарас возглавляет рейтинг, набрав 6675 очков.
На втором месте находится Новак Джокович из Сербии (5945), а на третьем — Даниил Медведев из России (5120).
На четвёртом месте в таблице Чемпионской гонки находится представитель России Андрей Рублёв, на пятом — грек Стефанос Циципас, на шестом — итальянец Янник Синнер, на седьмом — датчанин Хольгер Руне, на восьмом — норвежец Каспер Рууд, на девятом — американец Тейлор Фритц, а на десятом — представляющий Германию Александр Зверев.
Зверев выиграл турнир в Гамбурге, победив в финальном матче Ласло Джере из Сербии (7:5, 6:3). Россиянин Карен Хачанов опустился с 10-й строчки таблицы Чемпионской гонки на 11-ю.
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