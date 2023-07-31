Российский теннисист Киватцев подал документы на итальянское гражданство

Директор челленджера в Чехии Томаш Трсек объяснил, почему российский теннисист Кирилл Киватцев участвует в турнире, несмотря на постановление правительства страны.

«Киватцев уже восемь лет живёт в Италии и подал документы на получение итальянского гражданства», — приводит слова Трсека iDNES.

Киватцев встречался с австралийцем Мэттью Деллаведовой и одержал победу со счётом 6:4, 6:2. В турнире также участвует другой россиянин — Денис Клок. Ему разрешили приехать, так как он родился в Крыму. Клок уступил аргентинцу Агустину Гомесу со счётом 3:6, 2:6.

28 июня 2023 года Чехия ввела запрет для своих сборных выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства. Из страны была депортирована теннисистка Евгения Родина, ранее задержанная в аэропорту Праги.