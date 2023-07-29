«За самоуправство будут наказания». К чему приведёт скандал с недопуском россиян в Прагу?

В июле российских и белорусских теннисисток накрыла волна отстранений от соревнований. Сразу несколько юниоров не смогли принять участия в юношеских состязаниях Уимблдона из-за особых правил на турнире. Вскоре Анастасии Потаповой задержали немецкую визу и вынудили сняться с турнира в Гамбурге. Практически одновременно Веру Звонарёву не пустили в Варшаву: в польском Министерстве внутренних дел объяснили это тем, что теннисистка «не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка». Теперь же скандал с недопуском российских спортсменок возник в Чехии.

Что говорят в Чехии

В пятницу, 28 июля, в Министерстве внутренних дел Чехии заявили о развороте российской теннисистки на границе государства.

«Что будет с приездом российских и белорусских теннисисток? Полиция Чехии в ходе проверки гражданки России в аэропорту приказала ей покинуть страну. Она уже уехала из Чехии. По имеющейся информации, другие теннисистки из этих стран уже не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлением правительства», – сообщается в заявлении министерства.

Имя россиянки в Чехии не называют. Однако ясно, что теннисистка уже покинула страну после депортации местными органами власти.

На следующей неделе, с 31 июля по 5 августа, в Праге пройдёт турнир серии WTA-250. Директор соревнований Мирослав Малы прокомментировал депортацию одной из планируемых участниц.

«Организация турнира полностью соблюдает действующий порядок государственных органов. В такой ситуации мы не ожидаем, что в предстоящем турнире примет участие какой-либо игрок с российским или белорусским гражданством», – цитирует Малы Idnes.cz.

Анастасия Потапова Фото: Tim Clayton/Getty Images

Руководитель чешского турнира добавил, что через WTA уведомил остальных российских и белорусских спортсменок о недопуске их на территорию страны.

В стороне не остался и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. По его словам, решение о депортации россиян и белорусов было принято из-за ситуации на Украине. Власти страны сделали это ещё в июне: тогда Чехия запретила своим сборным выступать на территории России, а также закрыла для российских и белорусских атлетов въезд для участия в соревнованиях.

При этом в прошлом году турнир в Праге принял сразу шесть российских теннисисток. Одна из них – Анастасия Потапова – даже добралась до финала, где проиграла хозяйке кортов Мари Боузковой.

Что говорят в России

Российская сторона отреагировала на произошедшее на границе Чехии. Все заявили одно: организаторов турнира нужно лишить возможности проводить соревнования.

«Я думаю, что после такого поступка по отношению к российской теннисистке организаторы турнира WTA-250 в Праге будут наказаны, потому что такое решение идёт вразрез с правилами женской ассоциации тенниса. Это была индивидуальная инициатива, подпитанная политическим давлением со стороны властей Чехии, а не со стороны самой организации. И в таком случае Прага может просто лишиться права на проведение турнира либо получить существенный штраф. В зарубежных СМИ неоднократно писали, что за подобное самоуправство обязательно будут наказания со стороны WTA», – приводит слова чемпионки «Ролан Гаррос» – 1974 в паре Ольги Морозовой RT.

«WTA обязана немедленно отреагировать и принять все необходимые меры. Потому что это удар прежде всего по имиджу организации и её бизнес-процессам. Англичане уже были оштрафованы на £ 1 млн за недопуск российских теннисисток. А в данном случае я призываю ассоциацию лишить Чехию права проведения турнира. Это государство препятствует развитию тенниса и пренебрегает правилами», – цитирует председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва RT.

Что может грозить организаторам турнира

Инцидент с чешским турниром действительно напоминает прошлогоднюю историю с недопуском россиян до Уимблдона. Тогда ATP и WTA суммарно наложили на организаторов травяного ТБШ штраф в $ 2 млн. Хотя в этом июне взыскания с руководства Уимблдона ATP и сократила вдвое.

WTA уже сделала заявление по недопуску россиянок до турнира в Чехии.

«Индивидуальные игроки WTA, имеющие российское/белорусское гражданство, продолжают выступать в туре в нейтральном статусе. Несмотря на это, чешские власти отказали некоторым игрокам WTA в участии в турнире категории WTA-250, который должен состояться в Праге на следующей неделе.

Правила WTA свидетельствуют, что все игроки должны быть допущены к соревнованиям WTA исключительно по заслугам без дискриминации. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации, учитывая важные соображения, связанные с этими сложными геополитическими вопросами», – сказано в заявлении организации.

Сложно представить, как будут развиваться события дальше, но если WTA ограничится лишь подобными заявлениями, то после Варшавы и Праги скандалы продолжатся.