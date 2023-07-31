Александр Шевченко пробился во второй круг турнира в Вашингтоне, где сразится с Кордой

93-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составил $ 2 013 940. Соревнования проходят на хардовом покрытии.

В матче первого круга Шевченко со счётом 6:3, 7:6 (10:8) обыграл представителя США Максима Кресси (96-й номер рейтинга ATP). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 41 минуту. Шевченко три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кресси пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующим соперником Шевченко в Вашингтоне станет 23-летний американский теннисист Себастьян Корда (8).