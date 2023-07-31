Александр Шевченко пробился во второй круг турнира в Вашингтоне, где сразится с Кордой
Поделиться
93-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составил $ 2 013 940. Соревнования проходят на хардовом покрытии.
В матче первого круга Шевченко со счётом 6:3, 7:6 (10:8) обыграл представителя США Максима Кресси (96-й номер рейтинга ATP). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 41 минуту. Шевченко три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кресси пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующим соперником Шевченко в Вашингтоне станет 23-летний американский теннисист Себастьян Корда (8).
Комментарии
- 31 июля 2023
-
22:44
-
22:26
-
21:54
-
21:42
-
21:24
-
20:23
-
20:12
-
19:47
-
18:52
-
18:40
-
18:29
-
17:53
-
17:46
-
17:34
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:14
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:23
-
15:19
-
14:49
-
14:25
-
10:05
-
09:50
-
09:42
-
09:30
-
09:00
-
01:31
-
00:27
-
00:16
- 30 июля 2023
-
23:47
Партнерский контент