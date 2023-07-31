Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Шевченко пробился во второй круг турнира в Вашингтоне, где сразится с Кордой

Александр Шевченко пробился во второй круг турнира в Вашингтоне, где сразится с Кордой
Комментарии

93-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составил $ 2 013 940. Соревнования проходят на хардовом покрытии.

В матче первого круга Шевченко со счётом 6:3, 7:6 (10:8) обыграл представителя США Максима Кресси (96-й номер рейтинга ATP). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 41 минуту. Шевченко три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кресси пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующим соперником Шевченко в Вашингтоне станет 23-летний американский теннисист Себастьян Корда (8).

Вашингтон (м). 1-й круг
31 июля 2023, понедельник. 20:45 МСК
Максим Кресси
96
США
Максим Кресси
М. Кресси
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 8  
6 		7 10  
         
Александр Шевченко
93
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023