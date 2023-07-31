Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Вашингтоне, где его ожидает Фрэнсис Тиафо
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29-летний российский теннисист Аслан Карацев успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США).
В стартовом матче Карацев со счётом 7:6 (7:3), 6:1 обыграл 717-ю ракетку мира, представителя Новой Зеландии Киранпала Панну (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 39 минут. Карацев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Панну пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В матче третьего круга Карацев сразится с 10-й ракеткой мира американцем Фрэнсисом Тиафо (2).
Призовой фонд турнира в Вашингтоне составил $ 2 013 940. Его действующим чемпионом является австралиец Ник Кирьос.
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