Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Вашингтоне, где его ожидает Фрэнсис Тиафо

29-летний российский теннисист Аслан Карацев успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США).

В стартовом матче Карацев со счётом 7:6 (7:3), 6:1 обыграл 717-ю ракетку мира, представителя Новой Зеландии Киранпала Панну (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 39 минут. Карацев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Панну пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В матче третьего круга Карацев сразится с 10-й ракеткой мира американцем Фрэнсисом Тиафо (2).

Призовой фонд турнира в Вашингтоне составил $ 2 013 940. Его действующим чемпионом является австралиец Ник Кирьос.