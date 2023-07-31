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Ник Кирьос снялся с «Мастерса» в Торонто

Ник Кирьос снялся с «Мастерса» в Торонто
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), который пройдёт с 7 по 13 августа. Место австралийца в основной сетке займёт 55-я ракетка мира, представитель Финляндии Эмиль Руусувуори.

Ранее Кирьос отказался от участия в турнире ATP-500 в Вашингтоне (США), действующим чемпионом которого является.

В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с домашнего турнира и сделал операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом.

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