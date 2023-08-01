Блэйк — о перспективах Юбэнкса: он станет одной из звёзд US Open

Бывшая четвёртая ракетка мира американец Джеймс Блэйк поделился мнением о перспективах соотечественника Кристофера Юбэнкса на предстоящем Открытом чемпионате США (US Open).
«Он стал суперзвездой дома, и это просто здорово видеть, потому что он этого заслуживает, он самый настоящий парень, усердно учится, работает в спортзале.
Я всегда думал, что быть самим собой на корте действительно нравится болельщикам. Будь то Пит Сампрас, очень замкнутый и очень сосредоточенный, или Марат Сафин, который ломает ракетки. Юбэнкс действительно такой, и я думаю, что это видно фанатам, когда он развлекается.
Он станет одной из звёзд Открытого чемпионата США. Он может быть в автобусе, на рекламных щитах, а год назад он играл в челленджере в Корее и просто трудился, пытаясь попасть в топ-100 и стать звездой Нью-Йорка. Быть одной из этих звёзд, надеюсь, станет для него опытом, который изменит его жизнь положительным образом», – приводит слова Блэйка Sky Sports.
- 1 августа 2023
-
10:54
-
10:42
-
10:26
-
09:54
-
09:12
-
07:15
-
06:26
-
05:00
-
04:30
-
03:23
-
00:37
-
00:28
-
00:06
- 31 июля 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:27
-
22:44
-
22:26
-
21:54
-
21:42
-
21:24
-
20:23
-
20:12
-
19:47
-
18:52
-
18:40
-
18:29
-
17:53
-
17:46
-
17:34
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:14
-
16:11