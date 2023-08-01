Блэйк — о перспективах Юбэнкса: он станет одной из звёзд US Open

Бывшая четвёртая ракетка мира американец Джеймс Блэйк поделился мнением о перспективах соотечественника Кристофера Юбэнкса на предстоящем Открытом чемпионате США (US Open).

«Он стал суперзвездой дома, и это просто здорово видеть, потому что он этого заслуживает, он самый настоящий парень, усердно учится, работает в спортзале.

Я всегда думал, что быть самим собой на корте действительно нравится болельщикам. Будь то Пит Сампрас, очень замкнутый и очень сосредоточенный, или Марат Сафин, который ломает ракетки. Юбэнкс действительно такой, и я думаю, что это видно фанатам, когда он развлекается.

Он станет одной из звёзд Открытого чемпионата США. Он может быть в автобусе, на рекламных щитах, а год назад он играл в челленджере в Корее и просто трудился, пытаясь попасть в топ-100 и стать звездой Нью-Йорка. Быть одной из этих звёзд, надеюсь, станет для него опытом, который изменит его жизнь положительным образом», – приводит слова Блэйка Sky Sports.