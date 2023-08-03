Бублик проиграл Монфису и вылетел с турнира в Вашингтоне

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне. На стадии 1/16 финала он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Монфис сделал пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Бублика три подачи навылет, восемь двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В следующем круге Монфис сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.
Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 1,9 млн. Действующим победителем турнира является австралиец Ник Кирьос, который в финальном матче прошлого года обыграл Йосихито Нисиоку.
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