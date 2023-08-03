Ана Иванович опубликовала эффектное фото в стиле Барби

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала в социальных сетях фото в образе в стиле Барби.
«Прыгаю в этот Барби-тренд», — подписала фото Иванович.
Фото: из личного архива Аны Иванович
Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан объявил о завершении карьеры. У пары трое детей – два сына Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.
Помимо успеха на «Ролан Гаррос», Иванович доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах WTA.
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