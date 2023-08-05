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Кирьос: забавно, что я привнёс в теннис больше, чем большинство игроков нынешнего топ-10

Кирьос: забавно, что я привнёс в теннис больше, чем большинство игроков нынешнего топ-10
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос неоднозначно отреагировал на пост в социальных сетях, где расписано, какое количество подписчиков имеют игроки первой десятки мирового рейтинга в социальных сетях.

«LOL (переводится, как много смеха)», — написал Кирьос в социальных сетях.

Пользователи осудили такую реакцию австралийца. «Прежде чем высмеивать первую десятку за то, что у них меньше подписчиков, чем у тебя, ты должен сначала сам попасть в топ-10», — написал один из фанатов тенниса.

«Нет, думаю забавно, что я привнёс в этот спорт больше, чем большинство из них, только не злитесь», — ответил Кирьос.

Топ-10 рейтинга ATP на 31 июля

1. Карлос Алькарас (Испания)
2. Новак Джокович (Сербия)
3. Даниил Медведев (Россия)
4. Каспер Рууд (Норвегия)
5. Стефанос Циципас (Греция)
6. Хольгер Руне (Дания)
7. Андрей Рублёв (Россия)
8. Янник Синнер (Италия)
9. Тейлор Фритц (США)
10. Фрэнсис Тиафо (США).

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