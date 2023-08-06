«Хорошо провели время». Потапова опубликовала фотографии с Шевченко из Вашингтона

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась фотографиями со своим молодым человеком, 93-й ракеткой мира из России Александром Шевченко, из Вашингтона (США).
Фото: Социальные сети Анастасии Потаповой
Фото: Социальные сети Анастасии Потаповой
«Хорошо провели время в Вашингтоне», — подписала Потапова публикацию. Шевченко прокомментировал фотографии, оставив под ними четыре эмодзи в виде сердца.
Ранее на турнире WTA-500 в Вашингтоне Анастасия Потапова выбыла в первом круге, снявшись по ходу первого сета матча со швейцаркой Белиндой Бенчич. Александр Шевченко на турнире ATP-500 дошёл до третьего круга, где в двух сетах проиграл 30-й ракетке мира из Великобритании Даниэлю Эвансу.
Далее Потапова сыграет на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада), где в первом круге встретится с 16-й ракеткой мира из Чехии Каролиной Муховой.
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