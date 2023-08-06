Отпад. Агасси соблазнил желанную девушку и устроил феерию на турнире в Вашингтоне в 1999-м

Андре наконец-то привлёк внимание Штеффи Граф и на волне вдохновения разбил всех соперников, в том числе Евгения Кафельникова в финале.

Легендарный американский теннисист Андре Агасси выиграл 60 турниров ATP за карьеру, среди них восемь «Больших шлемов». У Агасси были излюбленные соревнования, где он праздновал успех чаще всего. Из мэйджоров это Australian Open (1995, 2000, 2001, 2003). На турнирах попроще Андре доминировал на «Мастерсе» в Майами (шесть побед) и Legg Mason Tennis Classic (нынешнее название Citi Open) в Вашингтоне (пять побед).

Соревнование в столице США стало первым, которое Андре выиграл полдесятка раз. Это произошло в 1999-м. В финале Андре обыграл россиянина Евгения Кафельникова (7:6, 6:1), перед этим не испытывал каких-либо проблем с остальными соперниками. Параллельно у Агасси завязался роман с 22-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Штеффи Графф, что сильно вдохновляло американца на корте.

1999-й год — судьбоносный для Агасси в карьере и личной жизни

В апреле 1999 года Агасси развёлся с американской актрисой Брук Шилдс, с которой состоял в браке в течение двух лет. Отношения с Шилдс стали трещать по швам уже давно, так что официальное расставание Андре воспринял с облегчением. Американец давно испытывал чувства к немецкой теннисистке Штеффи Граф, но та годами не отвечала ему взаимностью и отвергала все знаки внимания. Агасси надеялся, что Граф узнает о том, что его уже не связывают брачные узы с Шилдс, и, возможно, изменит отношение к нему.

Агасси не побеждал на турнирах «Большого шлема» более четырёх лет, с Australian Open – 1995. В 1997-м он и вовсе переживал настолько серьёзный кризис, что выпал из топ-100 рейтинга ATP. И вот перспектива начать отношения с Граф, без преувеличения, окрылила его. Андре сенсационно выиграл «Ролан Гаррос» — 1999 на не особо любимом грунте, будучи 13-м номером посева. Он совершил невероятный камбэк, отыгравшись с 0:2 по сетам в финале с украинцем Андреем Медведевым.

Андре Агасси с кубком «Ролан Гаррос» — 1999 Фото: Getty Images

Агасси стал первым теннисистом в истории, выигравшим «Карьерный Золотой шлем» (победы на ТБШ и Олимпиаде). Лишь два человека в современной истории выигрывали все четыре «Больших шлема» и золотую медаль ОИ ‒ Агасси и Штеффи Граф. Штеффи взяла тот же «Ролан Гаррос» — 1999, подняв кубок на этом турнире шестой раз за карьеру.

«Вам просто необходимо пожениться. Вот тебе моё предсказание: вы поженитесь в 2001 году, а в 2002-м родите первого ребёнка», — пророчески заявил Брэд Гилберт, тогдашний тренер Андре.

Перед Уимблдоном-1999 Агасси отправил Граф собственноручно сделанную открытку с эмоциональными поздравлениями в честь 30-летия. Штеффи растрогалась и наконец-то попросила телефон Андре. Но Агасси ждало разочарование во время разговора. На его предложение познакомиться поближе Граф ответила: «У меня есть друг». Хотя немка дала определённую надежду, оставив американцу свой номер телефона.

Агасси и Граф вышли в финалы мужского и женского одиночного разрядов Уимблдона, но уступили Питу Сампрасу и Линдсей Дэвенпорт соответственно. Сценарий 1992 года не повторился, когда Андре и Штеффи выиграли травяной «Шлем» и впервые более-менее близко пообщались друг с другом на чемпионском балу.

Но от судьбы не уйдёшь. 3 августа в Сан-Диего волею случая состоялось первое свидание Агасси и Граф. Немка снялась во втором круге турнира TIG Classic из-за травмы подколенного сухожилия, что освободило для неё много времени. Она согласилась поужинать с Андре в ресторане, а затем до темноты беззаботно общалась с ним на безлюдном пляже Тихого океана. Агасси не хотел врать понравившейся девушке и признался, что не так давно употреблял запрещённые законом вещества.

«Когда она услышала об этом, то была очень опечалена, но не сказала ни слова осуждения», — вспоминал Андре в своей автобиографии «Откровенно».

Обаяние Андре всё-таки соблазнило Штеффи. После свидания в Сан-Диего Граф сделала свой выбор в пользу Агасси и разорвала отношения с немецким автогонщиком Михаэлем Бартельсом. Тот разозлился и публично пригрозил разобраться с Андре, но до рукоприкладства, к счастью, дело не дошло.

На турнире в Вашингтоне Агасси устроил феерию, будучи вдохновлённым началом отношений с Граф

13 августа на пресс-конференции в своей резиденции в Гейдельберге Штеффи Граф официально заявила об окончании карьеры.

«После Уимблдона я впервые поняла, что теннис – вовсе не самое главное в моей жизни. Я сделала всё, что хотела сделать в теннисе, и большего мне не нужно», — сказала Граф.

Андре Агасси и Штеффи Граф в 1999 году Фото: Jose Jimenez/Getty Images

Неожиданный поворот события, учитывая тот факт, что Штеффи была третьей ракеткой мира и определённо могла продолжать претендовать на титулы ТБШ. Да, она действительно выиграла всё возможное в теннисе ещё в 20 лет. Во многом на её решение повлияли участившиеся во второй половине 1990-х травмы, но завязавшийся роман с Агасси тоже сыграл определённую роль.

Андре обрадовался завершению карьеры своей новой возлюбленной.

«Если бы она по-прежнему разъезжала по женским турнирам, мы бы оказывались в разных городах. Трудно сказать, стало бы это непреодолимым препятствием для нашего единения. Но, вполне возможно, могло бы помешать совместному счастливому будущему», — признавался Андре.

Турнир в Вашингтоне раньше проводился прямо перед US Open, а не за месяц до него, как сейчас. Legg Mason Tennis Classic во второй половине августа 1999-го – соревнование, на которое Андре приехал, будучи едва ли не самым счастливым человеком на свете. Штеффи Граф наконец-то согласилась с ним встречаться, а за пару дней до старта турнира ещё и ушла из тенниса.

Неудивительно, что Агасси просто носился по корту. О его отличном расположении духа свидетельствовали тренировки с голым торсом, которыми он радовал американскую публику в 1999-м.

Андре Агасси тренировался с голым торсом на серии турниров в США в 1999-м Фото: Jon Buckle/Getty Images

На пути к финалу Вашингтона-1999 Андре легко и феерично убрал с пути Микаэля Тильстрёма, Бьорна Фау, Фабриса Санторо и Тодда Мартина. Соперники не смогли взять хотя бы один сет у Андре, никто не дотянул до тай-брейка и даже ни разу не взял подачу теннисиста.

В финале Агасси ждала встреча с россиянином Евгением Кафельниковым, который на тот момент был второй ракеткой мира после Сампраса и первым номером посева в Вашингтоне. Кафельников доминировал в 1999-м, выиграл Australian Open и впервые поднялся на первое место в рейтинге ATP в мае того года.

Евгений считался фаворитом решающего матча с Агасси в Вашингтоне. Россиянин имел преимущество над американцем по личным встречам – 4:2, в том числе обыграл его в полуфинале «Мастерса» в Монреале в начале августа 1999-го.

Евгений Кафельников в 1999 году Фото: Mark Sandten/Getty Images

Начало игры осталось за Агасси. Андре выиграл свою первую подачу «под ноль». Кафельников в этом плане испытывал чуть больше трудностей, но в целом на корте развернулась упорная игра. Соперники не позволяли друг другу делать брейки. Каждый раз, когда Агасси, казалось, мог оторваться, Кафельников отвечал эффектными ударами и не позволял американцу перехватить инициативу.

В конечном счёте первый сет закончился тай-брейком, который шёл ровно до тех пор, пока Агасси не сделал мини-брейк, поведя 5:3. Кафельников занервничал и в простой ситуации ударил мяч в сетку, а решающее очко Агасси выиграл мощнейшим смэшем. Итог 7:3 на тай-брейке в пользу Агасси и 1:0 по партиям.

Ожидалось, что Кафельников если не совершит камбэк, то как минимум навяжет Агасси серьёзное сопротивление во втором сете. У Евгения был реальный шанс вернуться в игру, когда он получил брейк-пойнт в первом гейме, но россиянин не смог его реализовать, Агасси почувствовал уверенность, сделал два брейка и повёл 4:0. Исход матча был предопределён, окончательный счёт финала – 7:6, 6:1 в пользу Агасси.

Агасси выиграл рекордный пятый титул в Вашингтоне (до сих пор никто не побил его достижение), получил $ 99 тыс. призовых и поднялся на второе место в рейтинге ATP, которое раньше принадлежало Кафельникову. Это значило, что Андре получил второй номер посева на предстоящем US Open и избежал встречи с Питом Сампрасом до финала.

«На самом деле исход первого сета решил один розыгрыш. Кажется, это сильно изменило ситуацию, а затем во втором сете я стал играть намного лучше. Евгений тоже играл хорошо, но вторая партия у него не совсем удалась. Необычные ощущения — выиграть где-то пятый титул. Я никогда раньше этого не делал. Кажется вполне уместным, что я добился этого именно здесь. Мне очень нравится играть в Вашингтоне. Хотя во время моего первого участия здесь в 1987 году я вылетел в первом раунде, отдав Патрику Кюнену третий сет со счётом 0:6.

Было так жарко, я вёл себя немного неадекватно. После того матча я решил раздать все свои ракетки и пообещал уйти из тенниса. Очень рад, что в итоге не сделал этого», — заявил Андре.

Кафельников, заработавший $ 52 тыс. за выступление в Вашингтоне, опустился на третье место в рейтинге и пообещал взять реванш у Агасси.

Андре Агасси на турнире в Вашингтоне Фото: Christy Bowe/Getty Images

«У меня был брейк-пойнт в первом гейме второго сета. Если бы я реализовал его, то матч мог бы сложиться совсем иначе. Но Андре наносил правильные удары в нужное время. Он снова нашёл в себе мотивацию. Агасси добился большого успеха в этом году, он определённо находится на пике своей формы. Буду ждать возможности взять реванш у Андре на US Open», — сказал Кафельников.

Кафельников не ошибся по поводу шанса реабилитироваться за поражение от Агасси в Вашингтоне на US Open. Пит Сампрас снялся с турнира из-за травмы. Евгений и Андре встретились в полуфинале, победителю которого пророчили титул через пару дней. На этот матч из Германии прилетела Штеффи Граф. Она не захотела размещаться на местах, предназначенных для команды Агасси, а незаметно расположилась на верхней трибуне с надвинутой на глаза бейсболкой. Хотя телеоператоры всё равно выхватили её из толпы.

Штеффи Граф на матче Андре Агасси Фото: William STEVENS/Getty Images

Агасси отдал первый сет, но в итоге обыграл Кафельникова (1:6; 6:3; 6:3; 6:3) на глазах новой возлюбленной. Прежде чем встретиться с журналистами на пресс-конференции, Андре провёл со Штеффи около 20 минут за закрытыми дверями в раздевалке. Американец искренне радовался тому факту, что между ним и Граф больше не существует каких-либо барьеров.

В финале US Open Агасси не без нервов, но обыграл своего 198-сантиметрового соотечественника Тодда Мартина (6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:2). Андре не отдал ни одного гейма на своей подаче, но проиграл два сета на тай-брейках. Это была пятая победа на турнире «Большого шлема» и вторая на US Open для Агасси, впервые за сезон он выиграл более одного мэйджора.

Андре Агасси с кубком US Open — 1999 Фото: Mark Sandten/Getty Images

После US Open — 1999 Агасси и Граф окончательно перестали стесняться своих отношений и стали часто вместе появляться на публике. 22 октября 2001 года прошла свадьба Штеффи и Андре. Они состоят в браке уже более 20 лет и воспитывают двоих детей — сына Джейдена (2001 г.р.) и дочь Джаз (2003 г.р).

Сейчас их семейная жизнь стала во многом рутинной, чего не скажешь о романтических временах 1999-го, когда Андре во многом благодаря закрутившемуся роману со Штеффи в блестящем стиле выиграл турнир в Вашингтоне и US Open.