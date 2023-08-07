Циципас обошёл Рууда в рейтинге ATP

Обновился мировой рейтинг Ассоциации профессиональных теннисистов. Лидерство сохранил испанский теннисист Карлос Алькарас (9225 очков), второе место занимает серб Новак Джокович (8795), а третье — россиянин Даниил Медведев (6360).

На четвёртое место поднялся грек Стефанос Циципас. На прошлой неделе Стефанос выиграл турнир ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), победив в финальном матче австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.

На пятую строчку рейтинга переместился норвежец Каспер Рууд, поменявшийся местами с Циципасом. На шестом месте находится датчанин Хольгер Руне, на седьмом — россиянин Андрей Рублёв, на восьмом — итальянец Янник Синнер. Девятую строчку занимает американец Тейлор Фритц, а десятую — его соотечественник Фрэнсис Тиафо. 11-й ракеткой мира является ещё один российский теннисист Карен Хачанов, в данный момент не выступающий из-за стрессового перелома.