Рууд начал 100-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд начал 100-ю неделю подряд в первой десятке мирового рейтинга ассоциации профессиональных теннисистов.
Рууд поднялся в топ-10 в сентябре 2021 года. С тех пор Каспер не опускался ниже 10-го места. В обновлённом рейтинге ATP Рууд расположился на пятой строчке.
На первом месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас, на втором — серб Новак Джокович, на третьем — россиянин Даниил Медведев, на четвёртую строчку поднялся грек Стефанос Циципас.
На шестом месте находится датчанин Хольгер Руне, на седьмом — россиянин Андрей Рублёв, на восьмом — итальянец Янник Синнер. Девятую строчку занимает американец Тейлор Фритц, а десятую — его соотечественник Фрэнсис Тиафо. 11-й ракеткой мира является ещё один российский теннисист Карен Хачанов, в данный момент не выступающий из-за стрессового перелома.
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