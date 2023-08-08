Анне Чакветадзе отказали в получении уайлд-кард на турнире в бельгийском Коксейде

Российской теннисистке, бывшей пятой ракетке мира Анне Чакветадзе, завершившей карьеру в 2013 году, отказали в получении уайлд-кард на 25-тысячник ITF в Коксейде (Бельгия), об этом сообщил директор соревнований Ронни Вербрук.

«Анна спросила у нас, может ли она получить уайлд-кард в основную сетку нашего турнира. После стольких лет перерыва она планировала или планирует снова получить время в теннисе.

Мы обсудили это с советом директоров, но в итоге решили не давать ей уайлд-кард: запросов было очень много и федерация предложила предоставить приглашения молодым бельгийским теннисисткам. Мы объяснили своё решение Анне, чтобы она нас поняла.

Во всяком случае она ещё могла участвовать в парном турнире», – приводит слова Вербрука Ok Tennis.

Напомним, ранее стало известно, что фамилия спортсменки появилась в альтернативной заявке на турниры W25 в Коксейде (пройдёт с 7 по 13 августа), W15 в Дюффеле (14–20 августа) и W15 в Ванферсе-Боле (21–27 августа).