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Бывшая пятая ракетка мира Чакветадзе попала в альтернативные списки участниц турниров ITF

Бывшая пятая ракетка мира Чакветадзе попала в альтернативные списки участниц турниров ITF
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Российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе, завершившая карьеру в 2013 году, попала в альтернативные заявочные списки участниц трёх турниров Международной теннисной федерации (ITF) в Бельгии. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Фамилия спортсменки появилась в альтернативной заявке на турниры W25 в Коксейде (пройдёт с 7 по 13 августа), W15 в Дюффеле (14-20 августа) и W15 в Ванферсе-Боле (21-27 августа). Чакветадзе попадёт в основу или в квалификацию турниров, если от выступления откажется кто-то из уже заявленных на соревнования теннисисток через основные списки.

Анне Чакветадзе 36 лет. Спортсменка является чемпионкой восьми турниров WTA. В 2007 году теннисистка заняла наивысшую позицию в рейтинге WTA в карьере, став пятой ракеткой мира. В том же сезоне россиянка доходила до четвертьфинала на Australian Open и «Ролан Гаррос» и играла в полуфинале US Open.

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