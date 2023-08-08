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Алькарас: не ожидал такого тёплого приёма в Торонто

Алькарас: не ожидал такого тёплого приёма в Торонто
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как болельщики встретили его в Торонто.

«Ощущение, что после победы на Уимблдоне люди любят меня ещё сильнее. Я не ожидал такого тёплого приёма. Во время тренировок все кричат: Карлитос, Карлитос. Это определённо что-то особенное», — приводит слова Алькараса Tennis World USA со ссылкой на ATP.

20-летний Алькарас находится на первом месте в мировом рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов. В ближайшие дни он примет участие в «Мастерсе» в Торонто, где встретится с победителем пары Шелтон — Сапата-Миральес. Ранее Алькарас одержал победу на Уимблдонском турнире 2023 года, обыграв в финальном матче Новака Джоковича из Сербии со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

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