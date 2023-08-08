Фото: Новак Джокович провёл совместную тренировку с женой в Черногории

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович провёл совместную тренировку с супругой Еленой на корте курорта в Черногории. Соответствующие снимки появились в социальных сетях Елены.

Стоит отметить, что Елена (в девичестве Ристич) играла в теннис на школьном уровне. Собственно, это и свело её с будущим мужем.

Ранее Джокович отсрочил своё возвращение в тур, снявшись с турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) из-за усталости. Новак планирует сыграть на грядущем «Мастерсе» в Цинциннати (США), причём как в одиночном, так и в парном разрядах. Он поборется за титул вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем. «Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 13 по 20 августа.