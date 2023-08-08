Синнер: я должен представить, что являюсь лучшим в мире, если хочу стать таковым

Итальянский теннисист Янник Синнер, восьмая ракетка мира, рассказал, как правильные мысли помогают ему настроиться на борьбу в туре, а также поделился желанием остаться собой при общении с окружающими.

«Мне несложно быть собой, потому что, в конце концов, я тот, кто я есть. Если я нравлюсь людям, это хорошо; в противному случае я просто ничего не могу с этим сделать. Мне кажется, что я — просто Янник. Конечно, то, кем я являюсь сейчас, делает меня счастливым. Там, где я нахожусь, я просто должен быть самим собой и оставаться верным себе.

Быть частью тура ATP иногда сложно. Ты должен верить в себя больше, чем кто-либо другой. Если ты не веришь в себя, ты немедленно упадёшь.

Когда ты моложе, даже если у тебя есть мечта, ты не веришь, что действительно сможешь этого добиться. Я просто думал: «Да, предстоит много работы, но я смогу». Нужно верить и очень многим пожертвовать, чтобы играть на высоком уровне. Я это сделал. Я всё ещё недоволен своим рейтингом, но он уже лучше, чем год назад.

У разных людей есть свои методы визуализации желаний. Мой довольно прост: я должен представить, что являюсь лучшим в мире, если хочу стать таковым. Если ты веришь, что можешь чего-то добиться, то должен как-то работать над этим. Каждый день: любить то, что делаешь, и верить в это», — приводит слова Синнера издание La Presse.