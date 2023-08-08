Великий чемпион, который не стесняется плакать. Роджеру Федереру — 42!

Бытует мнение, что профессиональные спортсмены на пути к достижению своих целей не склонны останавливаться ни перед чем. В большинстве случаев так оно и есть. Однако это не означает, что топовые персоны не подвластны эмоциям. Можно и посмеяться, и погрустить — ничто человеческое им не чуждо. И едва ли не в первую очередь это относится к Роджеру Федереру, 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема».

Федерер не стесняется проявлять эмоции на людях. Болельщики не раз становились свидетелями того, как на глазах у Роджера появляются слёзы. Прощание с теннисом на Кубке Лэйвера 2022 года вышло невероятно пронзительным в смысле переживаний — равнодушных вообще не осталось. Федерер, его жена Мирка, родители, дети, Рафаэль Надаль — плакали все.

«Прекрасный день. Я сказал парням, что счастлив, а не грущу. Я так рад, что прошёл через всё это. Матч был отличным, и это потрясающе. То, что здесь Рафа и все легенды — Род Лэйвер, Стефан Эдберг… Спасибо вам», — говорил Роджер на корте сразу после прощального — парного! — матча, в котором его напарником был Надаль, многолетний соперник и добрый товарищ.

Фото плачущих и держащихся за руки Федерера и Надаля, сделанное Эллой Линг, стало настолько знаковым, что Sony признала его лучшим теннисным снимком 2022 года.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль Фото: Julian Finney/Getty Images

Рафаэль впоследствии рассказал, почему так расчувствовался. «Я чувствительный человек. Когда видишь человека, которого ценишь, трудно не поддаться эмоциям, хотя это немного вышло из-под контроля. Когда я вернулся в номер, меня снова охватили эмоции. Но из-за того, что было пережито в тот вечер, трудно было не разволноваться», — приводит его слова Sportskeeda.

Ранее Федерер говорил, что плакал, когда осознал, что ему, если реально смотреть на вещи, больше никогда не удастся выиграть Уимблдон. По словам Роджера, это произошло на турнире в Галле в 2021 году, где он во втором круге проиграл Феликсу Оже-Альяссиму. «Я помню, что, проиграв Феликсу, плакал после матча и понимал, что не выиграю Уимблдон. Поэтому я реалистично оценивал свои шансы там. В таких ситуациях пытаешься убедить себя во что бы то ни стало. Но я знал, что это будет очень, очень трудно», — приводит его слова Daily Mail.

Печальный прогноз Роджера сбылся. В четвертьфинале Уимблдона-2021 он в четырёх сетах проиграл Хуберту Хуркачу, отдав последнюю партию 0:6. Однако самым эмоциональным поражением стало не это, а финал Australian Open 2009 года, где Федерер в пяти сетах проиграл тому же Надалю. Федерер тогда готовился сравняться по числу «Шлемов» с Питом Сампрасом (14), но не получилось (зато получилось впоследствии).

Нечего и говорить, что Роджер был убит горем после поражения. Он не мог сдержать слёз и несколько раз, такое впечатление, даже переставал себя контролировать. Сперва он даже не мог говорить во время церемонии награждения — слёзы не переставали катиться по его щекам. Через некоторое время Федерер попытался обратиться к публике, но слёзы всё не прекращались. «Боже, это меня убивает», — только и смог сказать он.

Роджер Федерер после поражения от Рафаэля Надаля в финале Australian Open 2009 года Фото: Scott Barbour/Getty Images

Плакал Роджер и от счастья. В 2019 году Федерер в 10-й раз выиграл турнир в Базеле. То был его 103-й титул. И последний, как выяснилось впоследствии. «Я никогда бы не подумал, что смогу победить здесь 10 раз. Да даже один раз… Так что это очень необычно. Спасибо всем, надеюсь увидеть вас всех в следующем году!» — говорил он на корте после победы в финале.

А вот после поражения от Новака Джоковича в финале Уимблдона-2019 эмоции были прямо противоположными. Федерер, упустивший два матчбола, признавался, что плакал в раздевалке. «На корте, а также на церемонии награждения я сдерживал слёзы. Потом, как только я спустился в раздевалку, после первого же комментария «как не повезло, ты был так близко...» я «рухнул», и наружу прорвались слёзы», — приводит его слова La Gazzetta dello Sport.

Роджер Федерер смог сдержать слёзы на церемонии награждения после поражения от Новака Джоковича в финале Уимблдона-2019 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Напоследок — малоизвестная история, рассказанная теннисным болельщиком из Индии. Описываемые события происходили в 2007 году, когда Федерер в рамках программы ЮНЕСКО прилетел в эту страну, чтобы поддержать пострадавших от цунами 2004 года. «Мы познакомились с Роджером в 2007 году. Он приехал в Индию, чтобы повидаться с пострадавшими от цунами в Индийском океане в 2004 году — по программе ЮНЕСКО. Ровно в четыре часа дня он приехал в мой район. Там его ждали 50 детей, потерявших родителей, и этот скромный человек вместе со своей женой отправился к этим детям.

Он буквально превратился в ребёнка, играя с каждым из них, и выучил несколько местных языков (по всей видимости, несколько слов и выражений. — Прим. «Чемпионата»). В какой-то момент дети испугались вспышек фотографа, некоторые даже заплакали, и у этого человека тоже были слёзы на глазах. Ему было всё равно, какая там у них одежда, — он обнимал всех с одинаковой любовью…

Вскоре он должен был уезжать. Я ждал с блокнотом, чтобы взять у него автограф. Он закрыл дверь машины, но вдруг снова открыл её, подозвал меня к себе и с милой улыбкой дал автограф. Лично для меня Роджер как человек даже лучше, чем он же как игрок», — приводит слова болельщика Tennis Shot.