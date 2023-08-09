Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Здесь не на что смотреть». Даниил Медведев пошутил над своей специфической техникой

«Здесь не на что смотреть». Даниил Медведев пошутил над своей специфической техникой
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях фото со своей тренировки на кортах «Мастерса» в Торонто (Канада), пошутив над своей специфической техникой исполнения ударов.

«Здесь не на что смотреть», — подписал фото Медведев, добавив эмодзи «смех до слёз».

В первом круге «Мастерса» в Торонто посеянный на нём под вторым номером Медведев сразится с 66-й ракеткой мира, представителем Италии Маттео Арнальди (Q).

На прошедшем Уимблдоне посеянный под третьим номером Медведев дошёл до полуфинала. Для Даниила это лучший результат в карьере на травяном турнире «Большого шлема», ранее он доходил максимум до 1/8 финала лондонского мэйджора.

Материалы по теме
8 топ-матчей вторника в теннисе: Возняцки, Карацев, Самсонова сражаются в Канаде
8 топ-матчей вторника в теннисе: Возняцки, Карацев, Самсонова сражаются в Канаде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023