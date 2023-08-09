«Здесь не на что смотреть». Даниил Медведев пошутил над своей специфической техникой

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях фото со своей тренировки на кортах «Мастерса» в Торонто (Канада), пошутив над своей специфической техникой исполнения ударов.

«Здесь не на что смотреть», — подписал фото Медведев, добавив эмодзи «смех до слёз».

В первом круге «Мастерса» в Торонто посеянный на нём под вторым номером Медведев сразится с 66-й ракеткой мира, представителем Италии Маттео Арнальди (Q).

На прошедшем Уимблдоне посеянный под третьим номером Медведев дошёл до полуфинала. Для Даниила это лучший результат в карьере на травяном турнире «Большого шлема», ранее он доходил максимум до 1/8 финала лондонского мэйджора.