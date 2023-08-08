8 топ-матчей вторника в теннисе: Возняцки, Карацев, Самсонова сражаются в Канаде

Посмотреть все события 8 августа в Матч-центре «Чемпионата»
Программа коротко:
- 🎾 18:00*: Людмила Самсонова (Россия, 15) – Катержина Синякова (Чехия), Монреаль, первый круг
- 🎾 19:30*: Анастасия Потапова (Россия) – Каролина Мухова (Чехия, 14), Монреаль, первый круг
- 🎾 19:30*: Каролина Возняцки (Дания, WC) – Кимберли Биррелл (Австралия, Q), Монреаль, первый круг
- 🎾 19:30*: Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия, 10), Монреаль, первый круг
- 🎾 19:30*: Маккензи Макдональд (США) – Аслан Карацев (Россия), Торонто, первый круг
- 🎾 21:00*: Анна Блинкова (Россия) – Чжан Шуай (Китай), Монреаль, первый круг
- 🎾 3:30*: Виктория Азаренко (Беларусь, 16) – Слоан Стивенс (США), Монреаль, второй круг
- 🎾 3:30*: Дженнифер Брэйди (США, SR) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Монреаль, второй круг
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Время в материале указано по Москве.
🎾 18:00*: Людмила Самсонова (Россия, 15) – Катержина Синякова (Чехия), Монреаль, первый круг
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Интрига: возьмёт ли Самсонова реванш за Бад-Хомбург?
Людмила Самсонова неплохо провела «пятисотник» в Вашингтоне — победила трёх соперниц, дошла до 1/2 финала. Правда, россиянке не удалось защитить прошлогодний титул, но игровой ритм она набрала. В первом матче на «тысячнике» в Монреале Самсонова сразится с Катержиной Синяковой. Девушки уже играли этим летом — в четвертьфинале Бад-Хомбурга, и тогда сильнее оказалась чешская теннисистка. Сумеет ли Людмила добиться реванша? Победительница этого матча сыграет во втором круге с лучшей теннисисткой из пары Марта Костюк — Чжэн Циньвэнь.
Людмила Самсонова
Фото: Rob Carr/Getty Images
🎾 19:30*: Анастасия Потапова (Россия) – Каролина Мухова (Чехия, 14), Монреаль, первый круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
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Интрига: как сыграет Потапова на старте Монреаля?
Анастасия Потапова неудачно сыграла на турнире в Вашингтоне, получив травму в концовке первого сета матча с Белиндой Бенчич. Сейчас 22-летней россиянке предстоит встретиться на старте «тысячника» в Монреале с чешкой Каролиной Муховой. Девушки встречались уже дважды довольно давно и обменялись победами. На 80-тысячнике в Праге-2017 сильнее оказалась Мухова, а в квалификации Брисбена-2019 победу праздновала уже россиянка. Каким получится старт Потаповой в Монреале? Победительница этого матча сыграет во втором круге с румынкой Сораной Кырстей.
Анастасия Потапова
Фото: Patrick Smith/Getty Images
🎾 19:30*: Каролина Возняцки (Дания, WC) – Кимберли Биррелл (Австралия, Q), Монреаль, первый круг
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Интрига: каким получится возвращение в теннис Каролины Возняцки?
Бывшая первая ракетка мира, победительница 30 турниров, включая Australian Open — 2018, Каролина Возняцки не выступала в туре более 3,5 года. За это время она стала мамой двоих детей — дочери Оливии и сына Джеймса, успела поправить здоровье и решила вернуться в тур. Соперница по стартовому матчу Возняцки досталась не самая статусная — австралийка Кимберли Биррелл, с которой она ранее никогда не играла. Каким получится возвращение Каролины?
Каролина Возняцки
Фото: Patrick Smith/Getty Images
🎾 19:30*: Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия, 10), Монреаль, первый круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
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Интрига: возьмёт ли бельгийка реванш за поражение недельной давности?
Этот матч первого круга турнира в Монреале был недоигран накануне из-за дождя при счёте 4:4 в первом сете. В нём сражаются старые знакомые — Элисе Мертенс и Дарья Касаткина. С учётом 25-тысячника в Дайтоне в 2015-м девушки встречались уже семь раз, и счёт личных встреч пока 5-2 в пользу россиянки. Последний поединок состоялся буквально неделю назад — в Вашингтоне спортсменки тоже столкнулись по сетке в первом круге, и тогда сильнее оказалась Дарья. Сумеет ли бельгийка взять реванш? Победительница этой пары во втором круге встретится с лучшей теннисисткой из дуэта Анна Блинкова — Чжан Шуай.
Дарья Касаткина
Фото: Rob Carr/Getty Images
🎾 19:30*: Маккензи Макдональд (США) – Аслан Карацев (Россия), Торонто, первый круг
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Интрига: сумеет ли россиянин выбраться вперёд в личных встречах с американцем?
Россиянин Аслан Карацев начинает путь на «Мастерсе» в Торонто матчем с американцем Маккензи Макдональдом. Теннисисты ранее встречались дважды в 2022 году и обменялись победами — Аслан победил на Australian Open, а Маккензи — в Дубае. Сумеет ли россиянин выбраться вперёд в личных встречах и повторить лучшее достижение на канадском «Мастерсе»? Ведь тут он дальше второго круга ещё не добирался. Победитель этого матча дальше сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.
Аслан Карацев
Фото: Rob Carr/Getty Images
🎾 21:00*: Анна Блинкова (Россия) – Чжан Шуай (Китай), Монреаль, первый круг
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Интрига: удастся ли Блинковой сравнять счёт в личных встречах с китаянкой?
24-летняя россиянка Анна Блинкова в первом круге турнира в Монреале встретится с китаянкой Чжан Шуай, которая на 10 лет её старше. Теннисистки играли до этого трижды, и пока китаянка ведёт в личных встречах — 2-1. В Шэньчжэне-2018 сильнее была Чжан Шуай, в Хобарте-2019 — Блинкова, а на 125-тысячнике в Анжере — снова китаянка. Удастся ли Анне сравнять счёт? Победительница этого матча во втором круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Элисе Мертенс — Дарья Касаткина.
Анна Блинкова
Фото: Celal Gunes/Getty Images
🎾 3:30*: Виктория Азаренко (Беларусь, 16) – Слоан Стивенс (США), Монреаль, второй круг
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Интрига: кто выиграет битву чемпионок «Шлемов»?
Бывшая первая ракетка мира и двукратная победительница «Шлемов» Виктория Азаренко успешно справилась на старте турнира в Монреале с польской теннисисткой Магдой Линетт. Теперь белоруске предстоит помериться силами с ещё одной чемпионкой мэйджоров — Слоан Стивенс. Кто выиграет битву двух чемпионок? В третьем круге победительница этого матча сыграет с лучшей теннисисткой из пары Дженнифер Брэйди — Елена Рыбакина.
Виктория Азаренко
Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
🎾 3:30*: Дженнифер Брэйди (США, SR) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Монреаль, второй круг
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Интрига: как проведёт Рыбакина свой первый матч после Уимблдона?
Елена Рыбакина возвращается в тур после того, как проиграла в 1/4 финала Уимблдона-2023 Онс Жабер. За это время чемпионка Уимблдона-2022 потеряла третью строчку рейтинга WTA. Елена начнёт турнир в Монреале встречей с американкой Дженнифер Брэйди. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Как проведёт Рыбакина свой первый матч после почти месячной паузы? Победительница этого поединка в третьем круге сразится с лучшей теннисисткой из пары Азаренко — Стивенс.
Елена Рыбакина
Фото: Robert Prange/Getty Images
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