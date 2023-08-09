Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лаки-лузер Вукич уверенно обыграл Чорича в первом круге «Мастерса» в Торонто

Лаки-лузер Вукич уверенно обыграл Чорича в первом круге «Мастерса» в Торонто
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский теннисист Александар Вукич, выступающий в основной сетке «Мастерса» в Торонто (Канада) как лаки-лузер, одержал уверенную победу над 15-й ракеткой мира из Хорватии Борной Чоричем в первом круге турнира. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Вукич по ходу встречи выполнил четыре эйса, реализовал 3 брейк-пойнта из 11, спас один брейк-пойнт соперника (100%) и не допустил двойных ошибок. Чорич, в свою очередь, два раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку.

Во втором круге Александар Вукич сыграет с 32-й ракеткой мира из США Себастьяном Кордой. Ранее у теннисистов не было личных встреч.

Отметим, что в прошлом году на «Мастерсе» в Канаде Борна Чорич также проиграл в первом круге, а уже через неделю выиграл «Мастерс» в Цинциннати (США).

Торонто. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 22:35 МСК
Александар Вукич
62
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Борна Чорич
15
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023