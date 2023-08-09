Лаки-лузер Вукич уверенно обыграл Чорича в первом круге «Мастерса» в Торонто

Австралийский теннисист Александар Вукич, выступающий в основной сетке «Мастерса» в Торонто (Канада) как лаки-лузер, одержал уверенную победу над 15-й ракеткой мира из Хорватии Борной Чоричем в первом круге турнира. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Матч продолжался 1 час 13 минут. Вукич по ходу встречи выполнил четыре эйса, реализовал 3 брейк-пойнта из 11, спас один брейк-пойнт соперника (100%) и не допустил двойных ошибок. Чорич, в свою очередь, два раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку.
Во втором круге Александар Вукич сыграет с 32-й ракеткой мира из США Себастьяном Кордой. Ранее у теннисистов не было личных встреч.
Отметим, что в прошлом году на «Мастерсе» в Канаде Борна Чорич также проиграл в первом круге, а уже через неделю выиграл «Мастерс» в Цинциннати (США).
- 9 августа 2023
-
00:50
-
00:49
-
00:40
-
00:24
-
00:13
-
00:05
- 8 августа 2023
-
23:57
-
23:49
-
22:34
-
22:25
-
22:18
-
21:50
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:16
-
21:04
-
20:44
-
20:32
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
19:39
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
18:27
-
18:07
-
17:47
-
17:43
-
17:33
-
17:24
-
16:52
-
16:46
-
16:36