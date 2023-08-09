Лаки-лузер Вукич уверенно обыграл Чорича в первом круге «Мастерса» в Торонто

Австралийский теннисист Александар Вукич, выступающий в основной сетке «Мастерса» в Торонто (Канада) как лаки-лузер, одержал уверенную победу над 15-й ракеткой мира из Хорватии Борной Чоричем в первом круге турнира. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Вукич по ходу встречи выполнил четыре эйса, реализовал 3 брейк-пойнта из 11, спас один брейк-пойнт соперника (100%) и не допустил двойных ошибок. Чорич, в свою очередь, два раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку.

Во втором круге Александар Вукич сыграет с 32-й ракеткой мира из США Себастьяном Кордой. Ранее у теннисистов не было личных встреч.

Отметим, что в прошлом году на «Мастерсе» в Канаде Борна Чорич также проиграл в первом круге, а уже через неделю выиграл «Мастерс» в Цинциннати (США).