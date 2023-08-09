Маррей прокомментировал свою победу на старте «Мастерса» в Торонто

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал свою победу в первом круге «Мастерса» в Торонто (Канада). На старте турнира спортсмен обыграл 39-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего, в первом сете победив на тай-брейке, а во втором повесив «баранку».
«Играть в такую погоду было действительно неприятно. Было очень много ветра, который менял своё направление прямо по ходу отрезка матча. Мы знали, что будет очень некомфортно играть. Я ожидал этого, но всё равно погода привнесла немного напряжения в матч, был очень сложный первый сет. У каждого было много возможностей, мне удалось взять тай-брейк, а соперник после этого немного разочаровался. Я же стал более расслабленным.
Условия здесь отличаются от турниров в Монреале. Здесь всё быстрее, нужно время, чтобы привыкнуть. Надеюсь, если я наберусь уверенности и пройду несколько матчей, то смогу хорошо играть на этом корте и в этих условиях.
Конечно, в прошлом я добивался здесь успеха. Это было очень давно, но у меня остались хорошие воспоминания об этом турнире. Мне нравится здесь играть, и я надеюсь, что пройду далеко», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.
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