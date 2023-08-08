Вот это возвращение! Легендарная Возняцки разгромила соперницу в первом матче за 3,5 года

Во вторник, 8 августа, на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада) проходят заключительные матчи первого круга. Первым запуском на центральном корте поставили встречу с участием чемпионки Australian Open 2018 года, бывшей первой ракетки мира Каролины Возняцки. Матч датской теннисистки, которой 11 июля исполнилось уже 33 года, привлекал повышенное внимание. В январе 2020 года Возняцки, проиграв Онс Жабер в третьем круге AO, объявила о завершении карьеры. Спортсменка страдала от ревматоидного артрита, который приносил ей большую боль и не позволял играть на привычно высоком уровне.

«Однажды я проснулась и не смогла встать с кровати. Мне было так больно, что я не могла даже причесаться или почистить зубы», — так описывала то время теннисистка. Однако в жизни Каролины нашёлся новый смысл: её семья. В 2021 году Возняцки родила от игрока НБА Дэвида Ли дочку Оливию, а через год у пары появился сын Джеймс. Спортсменка была невероятно счастлива и рассказывала, что воспитание детей — самая приятная миссия для неё.

Каролина Возняцки целует Дэвида Ли после победы на Australian Open — 2018 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тем не менее прежняя страсть не отпустила её полностью. И чуть более месяца назад Каролина объявила о возвращении в тур — настоящая сенсация! «Я вернусь на турнире в Монреале, чтобы войти в ритм. Потом отправлюсь в Нью-Йорк. Позже будет пара месяцев, чтобы подготовиться к Австралии. Нервничаю ли я? Не очень сильно. Я возвращаюсь к делу, которое люблю. Да, я буду нервничать перед матчами, и я не против этого. Смогу ли я выиграть US Open или Australian Open? Да, это возможно. Вот почему я решила вернуться. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Возняцки Vogue.

«За три года вне тура я наверстала время с семьёй, родила двух прекрасных детей, за которых очень благодарна. Но у меня остались цели, которых мне хотелось бы добиться. Хочу показать своим детям, что можно следовать за мечтой, несмотря на возраст и статус. Мы приняли это решение всей семьёй. Очень жду своего возвращения», — также написала Возняцки на своей странице в социальных сетях.

Впоследствии датчанка подробно прокомментировала своё решение. «Что касается тенниса, я чувствую, что отлично справляюсь на тренировках и всё будет хорошо, когда я буду там. Поэтому я не напрягаюсь. Я не беспокоюсь. Просто хочу проводить всё больше и больше матчей, и чем больше я играю, тем лучше буду играть.

Я здесь. Мне нечего терять. Я уже так много сделала в своей карьере и в основном достигла большинства поставленных целей. Но я здесь, потому что я люблю соревноваться, люблю спорт и чувствую, что ещё многое могу дать спорту. И занятия с семьёй делают его намного более приятным», — цитирует её пресс-служба WTA.

Как видим, Каролина настроена весьма серьёзно. И в этом разрезе её может вдохновить пример украинки Элины Свитолиной. В 2023-м бывшая третья ракетка мира вернулась в тур после рождения ребёнка и уже смогла добиться громких результатов. В мае Свитолина выиграла турнир в Страсбурге, в июне дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а в июле — до полуфинала Уимблдона. Почему бы Возняцки не превзойти эти достижения?

В сетку Монреаля Возняцки, разумеется, попала по уайлд-кард. Её соперницей по первому кругу оказалась малоизвестная 25-летняя австралийка Кимберли Биррелл, выигравшая квалификацию. Датчанка выходила на корт под аплодисменты, и кто-то из зрителей крикнул: «Каролина, ты как будто и не уходила никуда!» Теннисистка улыбнулась в ответ.

Возняцки понадобилось совсем немного времени, чтобы вспомнить, что такое официальный теннисный матч. Первый гейм, на своей подаче, она проиграла, допустив две двойные ошибки. Однако затем датчанка перехватила инициативу. Каролина сделала обратный брейк, а затем ещё раз взяла чужую подачу — 3:1. Затем, правда, случился небольшой срыв (3:2), но следующие три гейма остались за Возняцки — 6:2 за 43 минуты, причём последний гейм, на приёме, она взяла под ноль.

Каролина Возняцки в матче с Кимберли Биррелл в первом круге Монреаля-2023 Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Сложилось впечатление, что на подаче соперницы Каролине было даже удобнее действовать — особенно с учётом того, что Биррелл, у которой подача не ладилась даже в большей степени (шесть двойных за партию против четырёх у Возняцки и всего 40% попадания первой подачи), не ставила перед ней слишком уж сложных задач, проиграв в итоге все свои геймы в этом сете. И одно можно сказать наверняка: фирменный бэкхенд датчанки никуда не делся.

Во втором сете поначалу обходилось без брейков, хотя обе теннисистки имели возможности огорчить соперницу — Биррелл смогла наладить подачу. В пятом гейме Возняцки, которая, как в лучшие годы, умно действовала в розыгрышах (хотя и не без ошибок, конечно), спасла брейк-пойнт, а затем, после нескольких «ровно», дожала австралийку, взяв один из розыгрышей красивым обводящим ударом. После этого датчанка добилась брейка — 4:2. В седьмом гейме Каролина спасла брейк-пойнт, а в восьмом заработала матчбол на приёме и сразу же использовала его, выиграв длинное ралли, — 6:2, 6:2 за 1 час 38 минут.

Вот так Возняцки впервые за три с половиной года одержала победу в официальной теннисной встрече. Во втором круге «тысячника» в Монреале она может сыграть с действующей чемпионкой Уимблдона, 10-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой, если та победит египтянку Маяр Шериф. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».