Фото: Мария Шарапова встретилась с Карлосом Алькарасом в Канаде
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова встретилась с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом во время своего визита в Канаду.
Россиянка прибыла в Канаду для участия в конференции «Гендерное равенство в спорте», которая состоялась сегодня, 9 августа, в Онтарио. Шарапова также посетила теннисную академию JC Ferrero-Equelite, которой владеет и управляет тренер Алькараса и бывший теннисист Хуан Карлос Ферреро.
Фото: соцсети JC Ferrero-Equelite
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.
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