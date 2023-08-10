Карлос Алькарас с победы стартовал на турнире в Торонто

Испанский теннисист Карлос Алькарас с победы стартовал на турнире в Торонто. В рамках второго круга он обыграла представителя США Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Алькарас сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Шелтона пять подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх попыток.

За выход в четвертьфинал турнира Алькарас встретится с поляком Хубертом Хуркачом, который в своём матче второго круга обыграла Миомира Кецмановича.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.