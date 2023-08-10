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Квитова в трёх сетах обыграла Джорджи и вышла в 3-й круг турнира в Монреале

Квитова в трёх сетах обыграла Джорджи и вышла в 3-й круг турнира в Монреале
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова встречалась с представительницей Италии Камилой Джорджи. Игра завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:0 в пользу Квитовой.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 2 часа и четыре минуты. Квитова пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Джорджи нет эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти возможных.

В третьем круге соревнований в Монреале Петра Квитова сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (13-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.

Монреаль. 2-й круг
10 августа 2023, четверг. 05:55 МСК
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 0
         
Камила Джорджи
51
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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