Квитова в трёх сетах обыграла Джорджи и вышла в 3-й круг турнира в Монреале

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова встречалась с представительницей Италии Камилой Джорджи. Игра завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:0 в пользу Квитовой.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 2 часа и четыре минуты. Квитова пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Джорджи нет эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти возможных.

В третьем круге соревнований в Монреале Петра Квитова сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (13-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.