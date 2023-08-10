Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд проиграл Давидович-Фокине в борьбе за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

Рууд проиграл Давидович-Фокине в борьбе за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

В матче третьего круга соревнований Рууд (3) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7) неожиданно проиграл 37-й ракетке мира, испанцу Алехандро Давидович-Фокине. Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 3 минуты. Рууд девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету испанца девять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За место в полуфинале Торонто Давидович-Фокина сразится с 59-й ракеткой мира, американцем Маккензи Макдональдом.

Торонто. 3-й круг
10 августа 2023, четверг. 18:15 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
37
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 4 		6 6 4
         
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023