Рууд проиграл Давидович-Фокине в борьбе за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

В матче третьего круга соревнований Рууд (3) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7) неожиданно проиграл 37-й ракетке мира, испанцу Алехандро Давидович-Фокине. Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 3 минуты. Рууд девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету испанца девять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За место в полуфинале Торонто Давидович-Фокина сразится с 59-й ракеткой мира, американцем Маккензи Макдональдом.