Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, обыграв Музетти

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

В матче третьего круга Медведев (2) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 19-ю ракетку мира, 21-летнего итальянца Лоренцо Музетти (16). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 33 минуты. Медведев два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Музетти два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Медведева в Торонто станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 8) – Алекс де Минор (Австралия).

Отметим, что Медведев выигрывал этот «Мастерс» в 2021 году, когда он в предыдущий раз проводился в Торонто. Канадские турниры «Мастерс» и WTA-1000 регулярно меняются местами: в прошлом году мужские соревнования проходили в Монреале, а Торонто принимал женский турнир.