Маррей снялся с матча с Синнером в Торонто из-за травмы

40-я ракетка мира, великобританский теннисист Энди Маррей потерпел поражение в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

На матч третьего круга Энди Маррей не вышел, а значит, не прошёл в следующий раунд. По информации пресс-службы турнира, у Маррея растяжение брюшной полости. В следующую стадию выходит 8-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер.

Следующим соперником итальянца на турнире в Торонто станет представитель Франции Гаэль Монфис, который на прошлой стадии на своём пути одолел Александара Вукича из Австралии.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн.