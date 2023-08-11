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Маррей снялся с матча с Синнером в Торонто из-за травмы

Маррей снялся с матча с Синнером в Торонто из-за травмы
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40-я ракетка мира, великобританский теннисист Энди Маррей потерпел поражение в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

На матч третьего круга Энди Маррей не вышел, а значит, не прошёл в следующий раунд. По информации пресс-службы турнира, у Маррея растяжение брюшной полости. В следующую стадию выходит 8-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер.

Следующим соперником итальянца на турнире в Торонто станет представитель Франции Гаэль Монфис, который на прошлой стадии на своём пути одолел Александара Вукича из Австралии.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн.

Торонто. 3-й круг
11 августа 2023, пятница. 05:15 МСК
Энди Маррей
40
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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