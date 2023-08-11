Пол уверенно обыграл Гирона и вышел в 1/4 финала турнира в Торонто

Американский теннисист Томми Пол вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче третьего круга он обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Пол сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку. На счету Гирона две подачи навылет, нет двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Пол встретится с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который на данный момент является первой ракеткой мира.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.