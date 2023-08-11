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Пол уверенно обыграл Гирона и вышел в 1/4 финала турнира в Торонто

Пол уверенно обыграл Гирона и вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
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Американский теннисист Томми Пол вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче третьего круга он обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Пол сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку. На счету Гирона две подачи навылет, нет двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Пол встретится с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который на данный момент является первой ракеткой мира.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.

Торонто. 3-й круг
11 августа 2023, пятница. 03:55 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Маркос Гирон
70
США
Маркос Гирон
М. Гирон
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