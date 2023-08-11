Тарпищев поделился мнением о выступлении Медведева на «Мастерсе» в Торонто

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о выступлении российского теннисиста, третьей ракетки мира Даниила Медведева на «Мастерсе» в Торонто (Канада).

«Даня готовился к турниру и вполне может выступить хорошо, далеко пройти. Хотя пара ударных игроков по сетке ему встречаются — это не очень хорошо. Неудобные соперники, рано попадаются. Многое будет зависеть от самого Дани, но главное в любом случае — сохранить концентрацию к US Open», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, Даниил Медведев уже пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, в третьем круге обыграв 19-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти. Далее россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минором.