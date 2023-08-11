Монреаль-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Сегодня, 11 августа, в Монреале (Канада) пройдут матчи пятого игрового дня хардового турнира категории WTA-1000. Будут доиграны матчи третьего круга, а также состоятся встречи четвертьфиналов.

За выход в полуфинал турнира в Канаде будет бороться российская теннисистка, десятая сеяная Дарья Касаткина. Её соперницей будет казахстанка Елена Рыбакина, третья по посеву.

Также свой матч проведёт 15-я сеяная россиянка Людмила Самсонова: она будет бороться за выход в 1/4 финала соревнований со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Монреаль. Турнир WTA-1000. Матчи 11 августа

Третий круг.

19:00

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Петра Квитова (Чехия, 9) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12)

Четвертьфиналы

20:30 — Джессика Пегула (США, 4) — Кори Гауфф (США, 6)

22:00 — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Даниэль Коллинз (США, Q)

3:30 — Дарья Касаткина (Россия, 10) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3)