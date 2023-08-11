Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Монреаль-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Монреаль-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 августа, в Монреале (Канада) пройдут матчи пятого игрового дня хардового турнира категории WTA-1000. Будут доиграны матчи третьего круга, а также состоятся встречи четвертьфиналов.

За выход в полуфинал турнира в Канаде будет бороться российская теннисистка, десятая сеяная Дарья Касаткина. Её соперницей будет казахстанка Елена Рыбакина, третья по посеву.

Также свой матч проведёт 15-я сеяная россиянка Людмила Самсонова: она будет бороться за выход в 1/4 финала соревнований со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Монреаль. Турнир WTA-1000. Матчи 11 августа

Третий круг.

19:00

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Петра Квитова (Чехия, 9) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12)

Четвертьфиналы

20:30 — Джессика Пегула (США, 4) — Кори Гауфф (США, 6)

22:00 — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Даниэль Коллинз (США, Q)

3:30 — Дарья Касаткина (Россия, 10) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3)

Материалы по теме
Доминирование Свёнтек всем надоело. Остановить её могут лишь две теннисистки
Доминирование Свёнтек всем надоело. Остановить её могут лишь две теннисистки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023