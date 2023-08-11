Алькарас — о своём тренере: всё, что я сделал, благодаря ему

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что всеми своими достижениями обязан своему тренеру, Хуан-Карлосу Ферреро.

«Он был моим наставником. Всё, что я сделал, благодаря ему. Я многому у него научился не только в профессиональной части, но и в личной. Он мой второй отец, поэтому он очень важный для меня человек.

Всё, через что я прошёл в начале, он испытал в тот момент, и я узнал, как справляться с многими трудными моментами. Так что я тот человек и игрок, которым являюсь сейчас, благодаря ему», – приводит слова Алькараса Tennis-X.

В матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) испанец одержал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем в трёх сетах со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).