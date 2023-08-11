Бенчич вышла в 1/4 финала в Монреале, где встретится с Самсоновой

Олимпийская чемпионка Токио-2020, теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:1.
Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. За это время Бенчич выполнила шесть подач навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Квитовой пять эйсов, пять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.
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В четвертьфинале турнира Бенчич сразится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.
- 11 августа 2023
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