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Бенчич вышла в 1/4 финала в Монреале, где встретится с Самсоновой

Бенчич вышла в 1/4 финала в Монреале, где встретится с Самсоновой
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Олимпийская чемпионка Токио-2020, теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. За это время Бенчич выполнила шесть подач навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Квитовой пять эйсов, пять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.

Монреаль. 3-й круг
11 августа 2023, пятница. 19:20 МСК
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 1
6 3 		6 6
         
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

В четвертьфинале турнира Бенчич сразится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.

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