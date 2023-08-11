Самсонова сенсационно победила Соболенко в Монреале! Людмила впервые в 1/4 «тысячника»

В пятницу, 11 августа, на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) заканчиваются матчи третьего круга — из-за дождя два поединка пришлось проводить на день позже. В одной из встреч сошлись россиянка Людмила Самсонова и белоруска Арина Соболенко, посеянные 15-й и второй соответственно. Соболенко, которая была освобождена от матчей первого круга, во втором раунде оказалась сильнее хорватки Петры Мартич — 6:3, 7:6. Самсонова же перед встречей с белоруской провела две игры. Сперва россиянка одержала волевую победу над чешкой Катержиной Синяковой, а затем уверенно обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:2.

После провала на Уимблдоне Самсонова, которая в Лондоне неожиданно проиграла румынке Ане Богдан в первом же круге, приняла участие в одном турнире. И выступила довольно неплохо. В начале августа Людмила дошла до полуфинала хардового «пятисотника» в Вашингтоне, где проиграла Кори Гауфф, давно обосновавшейся в топ-10 рейтинга WTA. А вот Соболенко, полуфиналистка Уимблдона-2023, с тех пор не выступала — восстанавливалась, тренировалась, отдыхала. Перед турниром в Монреале Арина, проигравшая в полуфинале Уимблдона Онс Жабер (7:6, 4:6, 3:6), объяснила, почему не играла какое-то время.

«Мне потребовалось некоторое количество времени, чтобы восстановиться после этого тяжёлого поражения. Но у меня выдалось несколько дней отдыха. Я хорошо подготовилась к турнирам на харде. Поэтому сейчас чувствую себя хорошо и готова как физически, так и морально», — говорила она на пресс-конференции.

Ранее Самсонова и Соболенко дважды играли друг с другом. Счёт в их противостоянии был равный: 1-1. Во втором круге Гвадалахары-2022 россиянка победила со счётом 6:4, 2:6, 6:2, а во втором раунде Аделаиды-2023 белоруска оказалась сильнее на двух тай-брейках — 7:6 (10:8), 7:6 (7:3). Оба этих турнира, к слову, тоже проходят на харде.

В первом сете отчётного матча соперницы так и не смогли добиться брейка. При этом Соболенко за шесть геймов в общей сложности упустила четыре брейк-пойнта, а вот Самсонова даже ни разу не подобралась к ним. При этом теннисистки далеко не безупречно действовали на подаче: так, белоруска до тай-брейка допустила три двойные ошибки, а россиянка — целых пять. На тай-брейке же Людмила одержала убедительную победу (7:2), несмотря на то что автором первого мини-брейка стала Арина. Стоит отметить, что в первой партии Самсоновой не раз удавались укороченные удары, становившиеся проблемой для её соперницы.

А вот второй сет остался за Соболенко. Белоруске хватило одного брейка, который она сделала при счёте 2:2. В следующих геймах Самсонова имела возможности отыграться, но упустила в общей сложности три брейк-пойнта. В девятом гейме россиянка, подавая при счёте 3:5 не в свою пользу, спасла сетбол, но в 10-м гейме Арина подала на партию — 6:4.

И всё же в третьем, решающем сете Самсонова доказала своё превосходство в этот день. Начало партии, правда, оказалось сложным, но россиянка смогла спасти двойной брейк-пойнт. А в четвёртом гейме Людмила взяла чужую подачу и повела 3:1. При счёте 4:2 в пользу Самсоновой Соболенко вернула брейк (с третьего брейк-пойнта), но развить успех не сумела, допустив в следующем гейме три (!) двойные ошибки и проиграв его — 5:3 в пользу россиянки. Подавая на матч, Людмила упустила матчбол, затем отыграла брейк-пойнт, однако второй матчбол реализовала — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3 за 2 час 53 минуты. За всю игру Соболенко собрала 11 двойных ошибок. Впрочем, её соперница оказалась лишь чуть лучше в этом компоненте: девять двойных.

Вот так Самсонова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000. Её следующей соперницей в Монреале станет либо двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова (7), либо победительница Олимпиады-2020 Белинда Бенчич (12). Все четвертьфиналы должны закончиться в ночь с 11 на 12 августа мск, если не помешает погода. За всеми событиями следите на «Чемпионате».