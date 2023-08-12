Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Кубка Лэйвера — 2023, который пройдёт в сентябре на хардовом покрытии в Ванкувере (Канада). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее было объявлено, что Кирьос пропустит «Мастерс» в Цинциннати (США) и US Open. В нынешнем сезоне австралийский теннисист, восстанавливающийся от травм, провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге травяного турнира в Штутгарте.

Кубок Лэйвера — командный турнир, в котором соревнуются команда Европы и команда мира. На данный момент известно, что за команду Европы сыграют Андрей Рублёв, Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Хольгер Руне, её капитаном является Бьорн Борг. В составе команды мира числятся Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо и Феликс Оже-Альяссим, капитан — Джон Макинрой.