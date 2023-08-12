Петкович выделила лучшие качества Циципаса, сравнив его с Федерером

Бывшая девятая ракетка мира, полуфиналистка двух турниров «Большого шлема», завершившая в 2022 году карьеру немецкая теннисистка Андреа Петкович поделилась мнением об игре четвёртой ракетки мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

«Я чувствую, что Циципас нуждается в переменах — я не знаю, в его тренерской команде, или он просто должен дать немного больше власти Марку Филиппуссису, который теперь снова в команде.

Просто за последний год его игра застопорилась, и я знаю, что он хочет играть хорошо. И у него действительно один из лучших форхендов, которые я когда-либо видела за всю свою жизнь.

Не только то, как он бьёт и как может создавать темп и вращение, но и то, как быстро он подбегает к мячу, когда есть короткий мяч — [такого] действительно никогда раньше не видели. Возможно, Роджер [Федерер] может делать то же самое.

Поэтому я очень надеюсь, что он разовьёт другую сторону своей игры. Может быть, включит немного больше резаных ударов, как это делал Роджер, чтобы у него было время бегать и использовать свой форхенд», — приводит слова Петкович Tennis 365 со ссылкой на подкаст Inside-In от Tennis Channel.

Напомним, Циципас вылетел во втором круге продолжающегося «Мастерса» в Торонто (Канада), уступив в двух сетах французу Гаэлю Монфису (4:6, 3:6).