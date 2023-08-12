Де Минор вышел в финал «Мастерса» в Торонто, разгромив Давидович-Фокину
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Австралийский теннисист, 18-я ракетка мира Алекс де Минор одержал крупную победу в полуфинале «Мастерса» в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах разгромил 37-ю ракетку мира из Испании Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.
Матч продолжался 1 час 17 минут. По ходу встречи Алекс де Минор выполнил четыре эйса и реализовал семь брейк-пойнтов из девяти. Алехандро Давидович-Фокина, в свою очередь, реализовал три брейк-пойнта из девяти и допустил четыре двойные ошибки.
В финале австралиец встретится с победителем матча между 14-й ракеткой мира из США Томми Полом и восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.
Выход в финал «Мастерса» в Торонто позволит Алексу де Минору подняться на 12-ю строчку в рейтинге ATP.
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