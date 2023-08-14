Обновилась таблица Чемпионской гонки WTA, Самсонова – на 18-й позиции

Обновился рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. В первой десятке произошло лишь одно изменение: Белинда Бенчич из Швейцарии поднялась на одну позицию вверх, став девятой, а Каролина Мухова из Чехии теперь десятая. Арина Соболенко из Беларуси находится на первом месте, набрав 6560 очков.
Представительница Польши Ига Свёнтек – на втором месте (6315 очков). На третьей строчке располагается Елена Рыбакина из Казахстана (5241).
На четвёртом месте находится Джессика Пегула (США), на пятом — Маркета Вондроушова (Чехия), на шестом — Онс Жабер (Тунис), на седьмом — Кори Гауфф (США), на восьмом — Петра Квитова (Чехия), на девятом — Белинда Бенчич (Швейцария), а на десятом — Каролина Мухова (Чехия).
Больше всех позиций отыграла российская теннисистка Людмила Самсонова благодаря финалу на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада), теперь Самсонова занимает 18-ю строчку.
Выше всех из россиянок находится Дарья Касаткина, располагающаяся на 14-й строчке рейтинга Чемпионской гонки WTA, Вероника Кудерметова занимает 17-е место, Екатерина Александрова — 23-е, а Анастасия Потапова – 25-я.
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