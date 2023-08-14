Опубликован обновлённый рейтинг WTA, Самсонова – в топ-12

Опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации. В первой десятке не произошло ни одного изменения.

Лидерство сохранила Ига Свёнтек из Польши (9730 очков). На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси (8746), а на третьем — Джессика Пегула из США (6030).

Четвёртое место занимает Елена Рыбакина (Казахстан), пятое — Онс Жабер (Тунис), шестое — Каролин Гарсия (Франция), седьмое — Кори Гауфф (США), восьмое — Мария Саккари (Греция), девятое — Петра Квитова (Чехия),, а десятое — Маркета Вондроушова (Чехия).

Россиянка Людмила Самсонова улучшила свою позицию на 6 строчек за счёт финального матча турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), став 12-й в мировом рейтинге и первой ракеткой России. Дарья Касаткина поднялась на одну позицию вверх, теперь российская теннисистка 13-я.

Вероника Кудерметова сохранила 16-ю строчку, Екатерина Александрова — на 21-й позиции, Анастасия Потапова — на 27-й, Анна Блинкова опустилась на три пункта и теперь занимает 37-е место, Элина Аванесян улучшила своё положение, она – 64-я, Мирра Андреева отыграла три пункта и теперь 67-я, Анна Калинская поднялась на вде строчки, она – 76-я, Камилла Рахимова — на 80-й позиции, а Анастасия Павлюченкова — на 100-й.