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Макдональд в двух сетах переиграл Ханфмана и вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Макдональд в двух сетах переиграл Ханфмана и вышел в третий круг турнира в Цинциннати
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Американский теннисист, 43-я ракетка мира Маккензи Макдональд переиграл представителя Германии Янника Ханфмана (50-я ракетка мира) в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Матч продолжался 1 час и 43 минуты. Маккензи Макдональд подал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету немецкого спортсмена Ханфмана две подачи навылет, четыре двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге «Мастерса» Макдональд сыграет с представителем Норвегии Хольгером Руне. Норвежец на этом турнире ещё своих матчей не играл.

Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6 600 000.

Цинциннати (м). 1-й круг
16 августа 2023, среда. 04:55 МСК
Маккензи Макдональд
43
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Янник Ханфман
50
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
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