Макдональд в двух сетах переиграл Ханфмана и вышел в третий круг турнира в Цинциннати
Поделиться
Американский теннисист, 43-я ракетка мира Маккензи Макдональд переиграл представителя Германии Янника Ханфмана (50-я ракетка мира) в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США).
Матч продолжался 1 час и 43 минуты. Маккензи Макдональд подал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету немецкого спортсмена Ханфмана две подачи навылет, четыре двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В третьем круге «Мастерса» Макдональд сыграет с представителем Норвегии Хольгером Руне. Норвежец на этом турнире ещё своих матчей не играл.
Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6 600 000.
Комментарии
- 16 августа 2023
-
07:03
-
06:27
-
05:50
-
05:47
-
05:39
-
04:07
-
03:01
-
01:03
-
00:36
-
00:30
- 15 августа 2023
-
23:58
-
23:42
-
22:52
-
22:01
-
21:53
-
21:14
-
20:34
-
20:15
-
19:58
-
19:38
-
19:16
-
18:06
-
17:40
-
17:32
-
16:54
-
16:32
-
16:09
-
15:36
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:00
-
13:18
Партнерский контент