Макдональд в двух сетах переиграл Ханфмана и вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Американский теннисист, 43-я ракетка мира Маккензи Макдональд переиграл представителя Германии Янника Ханфмана (50-я ракетка мира) в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Матч продолжался 1 час и 43 минуты. Маккензи Макдональд подал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету немецкого спортсмена Ханфмана две подачи навылет, четыре двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге «Мастерса» Макдональд сыграет с представителем Норвегии Хольгером Руне. Норвежец на этом турнире ещё своих матчей не играл.

Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6 600 000.