Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос возмутился тем, как к нервам Рублёва на корте относятся фанаты

Кирьос возмутился тем, как к нервам Рублёва на корте относятся фанаты
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос не в первый раз намекнул на двойные стандарты в отношении к нему теннисных фанатов.

Кирьос сделал репост записи, на котором комментируется видео эмоций россиянина Андрея Рублёва во время проигрышного матча на старте «Мастерса» в Цинциннати (США). Автор поста написал об Андрее следующее: «Он играет с распахнутой душой и показывает нам всё, что чувствует. Замечательно быть таким настоящим и честным, но очень тяжело видеть его в таком состоянии. Посылаем Андрею любовь».

«Забавно, что для некоторых это считается «быть настоящим» и «показывать эмоции»», — написал Кирьос в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Напомним, Рублёв провал старт американской серии турниров. Он потерпел поражения как на старте соревнований в Торонто (Канада), так и в Цинциннати.

Материалы по теме
Массовый провал россиян на старте Цинциннати! Рублёв опять вылетел в первом же матче
Массовый провал россиян на старте Цинциннати! Рублёв опять вылетел в первом же матче
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023