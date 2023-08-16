Массовый провал россиян на старте Цинциннати! Рублёв опять вылетел в первом же матче

Во вторник, 15 августа, на супертурнире в Цинциннати (США) состоялись заключительные матчи первого круга в мужском одиночном разряде и одновременно начались матчи второго раунда. В борьбу вступил восьмая ракетка мира Андрей Рублёв, получивший седьмой номер посева. Рублёв был освобождён от игр первого круга, и в соперниках у него оказался 24-летний финский теннисист Эмиль Руусувуори, занимающий 60-е место в рейтинге ATP. В первом круге Руусувуори в двух сетах обыграл французского квалифаера Корентена Муте — 6:4, 6:2.

Рублёву на этом турнире необходимо было пройти как можно дальше — особенно с учётом того, что предыдущий «Мастерс», в Торонто, россиянин провалил, выбыв из борьбы в первом же матче, то есть во втором круге. Почему это так важно? Потому что по итогам турнира в Цинциннати определяется посев на Открытый чемпионат США. Первая тройка по состоянию на 21 августа уже известна: это Карлос Алькарас, Новак Джокович и Даниил Медведев (Алькарас и Джокович ещё могут поменяться местами, но в разрезе посева это не имеет решающего значения). А вот за четвёртое место, которое позволит избежать встречи с тройкой Алькарас — Джокович — Медведев до полуфинала, кипит напряжённая борьба, в которой, помимо Рублёва, участвуют Хольгер Руне, Каспер Рууд, Янник Синнер и Стефанос Циципас. Небольшое преимущество у Руне, который как раз и идёт четвёртым в лайв-рейтинге (4790 очков), а аутсайдером является Циципас (4500 очков), но в итоге заветную строчку займёт тот, кто успешнее других выступит на текущем «Мастерсе».

Руусувуори сейчас первая ракетка Финляндии и единственный представитель этой северной страны в топ-100 мирового рейтинга. Титулов у него пока нет. В апреле нынешнего года Эмиль успел побывать 37-й ракеткой мира, но затем потихоньку сполз. Формально высшее достижение Руусувуори в этом сезоне — полуфинал Хертогенбосха в июне. При этом в марте он дошёл до четвертьфинала «Мастерса» в Майами, что едва ли не более значимый успех. В общем, хороший соперник для первого матча на турнире: не слишком сильный, но и не самый слабый. Счёт личных встреч также вселял оптимизм: 2-0 в пользу Рублёва. Он выигрывал у Руусувуори во втором круге Дубая-2021 и на аналогичной стадии Australian Open в этом году.

Однако действительность оказалась далеко не столь радужной. В первом сете Рублёв при 5:4 и 6:5 дважды не смог подать на сет. Всё решилось на тай-брейке, который россиянин проиграл с пятого сетбола, при том что сам упустил два сетбола, — 12:10 в пользу Руусувуори. В первом сете Андрей дважды швырял ракетку, за что получил не только предупреждение, но и штрафное очко на старте второй партии. В ней Рублёв также не подал на сет при 5:3, но затем дожал соперника, закончив гейм брейком под ноль, — 7:5. В решающем сете соперники после 4:4 устроили обмен брейками, дошли до тай-брейка, и здесь превосходство было у Руусувуори, который реализовал первый же матчбол — 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3) за 3 часа 18 минут.

Вот так Рублёв во второй раз подряд выбыл из борьбы на «Мастерсе» в первом же матче. В Торонто, напомним, он во втором круге проиграл американцу Маккензи Макдональду. А Руусувуори в 1/8 финала сыграет с австралийцем русского происхождения Алексеем Попыриным, попавшим на турнир в последний момент как лаки-лузер. В первом раунде Попырин обыграл другого лаки-лузера — Даниэля Альтмайера (изначально это должен был быть матч Карен Хачанов — Энди Маррей, но оба снялись), а во втором без борьбы прошёл чилийца Николаса Харри, который также снялся.

Вообще этот день оказался максимально неудачным для России. Почти все россияне, игравшие во вторник, проиграли свои матчи. Квалифаер Александр Шевченко уступил итальянцу Лоренцо Сонего — 3:6, 6:3, 3:6. И теперь в мужской сетке остался лишь один россиянин, а именно Даниил Медведев, который в среду, 16 августа, сыграет во втором круге с итальянцем Лоренцо Музетти. Неделю назад, в Торонто, Медведев обыграл Музетти — как будет на этот раз?

В женской сетке во вторник из борьбы выбыли сразу четыре россиянки. Анна Блинкова не избежала баранки от двукратной чемпионки Уимблдона Петры Квитовой (9) — 6:7 (2:7), 0:6. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова без особых шансов уступила американке Даниэль Коллинз — 3:6, 1:6. Напомним, Анастасия не играла больше двух месяцев после «Ролан Гаррос». Екатерина Александрова потерпела ещё более сокрушительное поражение от румынки Сораны Кырсти — 0:6, 2:6. Людмила Самсонова, которая провела тяжелейший «тысячник» в Монреале, похоже, не успела восстановиться, хотя и выиграла первый сет в матче с чешкой Линдой Носковой — 6:2, 3:6, 1:6.

И лишь Дарья Касаткина (14) смогла пройти дальше. В первом круге Дарья на классе обыграла американку Питон Стирнс — 6:2, 6:1. Во втором раунде её соперницей станет бывшая российская, а ныне французская теннисистка Варвара Грачёва.

Помимо Касаткиной, в женской сетке из россиянок остаётся лишь Анастасия Потапова, которая во втором круге сразится с действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой (10).

Супертурнир в Цинциннати завершится 20 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».