Винус Уильямс не сумела пробиться в третий круг турнира в Цинциннати
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 43-летняя американка Винус Уильямс не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
В матче второго круга Винус (WC) со счётом 6:1, 2:6, 1:6 обыграла 24-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 57 минут. Винус четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Циньвэнь шесть эйсов, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
В следующем раунде Циньвэнь сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек (1).
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