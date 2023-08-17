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Винус Уильямс не сумела пробиться в третий круг турнира в Цинциннати

Винус Уильямс не сумела пробиться в третий круг турнира в Цинциннати
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 43-летняя американка Винус Уильямс не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга Винус (WC) со счётом 6:1, 2:6, 1:6 обыграла 24-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 57 минут. Винус четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Циньвэнь шесть эйсов, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем раунде Циньвэнь сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек (1).

Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 22:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
24
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		2 1
         
Винус Уильямс
533
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
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