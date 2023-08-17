Векич: Азаренко — потрясающая теннисистка и удивительный человек

22-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич после победы над белорусской спортсменкой Викторией Азаренко (18-я в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) поделилась мнением о сопернице. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу хорватки.

«Вика — потрясающая теннисистка. Я хорошо знаю её за пределами корта. Она удивительный человек, я её очень уважаю. Зрители на трибунах правильно болели за неё в этом матче», — сказала Векич после матча.

Напомним, в третьем круге Векич встретится с представительницей Туниса Онс Жабер. Та, в свою очередь, оказалась сильнее представительницы Украины Ангелины Калининой. Их матч проходил в три сета и завершился со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2).