Азаренко проиграла Векич в матче 1/16 финала турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (18-я ракетка мира) в трёх сетах уступила 22-й ракетке мира, хорватской спортсменке Донне Векич (6:3, 3:6, 4:6) и завершила своё участие на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Матч продолжался 2 часа и 24 минуты. Азаренко выполнила два эйса и допустила 11 двойных ошибок, у Векич — пять подач навылет и восемь двойных ошибок. У белорусской теннисистки был ниже процент первой подачи (38% на 39%). Донна не сумела реализовать четыре из 11 брейк-пойнтов, Виктория реализовала семь из 24.

В третьем круге Векич встретится с представительницей Туниса Онс Жабер. Та, в свою очередь, оказалась сильнее представительницы Украины Ангелины Калининой. Их матч проходил в три сета и завершится со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2).